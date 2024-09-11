خلال زيارة الرئيس الإيراني.. بغداد وطهران يوقعان 10 مذكرات تفاهم

بغداد - (د ب أ)

كشف وكيل وزارة التجارة العراقية ستار الجابري، اليوم الأربعاء، أن العراق وإيران سيوقعان على 10 مذكرات تفاهم خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد في مختلف المجالات.

وقال وكيل وزارة التجارة في تصريح صحفي إن "اللجنة العراقية –الإيرانية التأمت ببغداد بحضور 24 مسؤولا من الوفد الوزاري الإيراني لاستكمال عدد إجــراءات مذكرات التفاهم التي ستوقع اليوم البالغ عددها 10 مذكرات تفاهم في مجالات الشباب والرياضة والمناطق الحرة والغرف التجارية والصناعية والزراعة والموارد الطبيعية والتعاون الثقافي والآثاري والتدريب المهني والتعاون الإعلامي".

ومن المنتظر أن يبدأ الرئيس الإيراني اليوم عقد جولات مباحثات مع نظيره العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني لبحث جميع القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك كما سيقوم بزيارة إلى الأماكن المقدسة في مدينتي كربلاء والنجف وأيضا زيارة إقليم كردستان.