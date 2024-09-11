الانتخابات الأمريكية.. حملة هاريس تدعو ترامب لمناظرة ثانية في أكتوبر

وكالات

دعت حملة المرشحة الديمقراطية، نائبة الرئيس كامالا هاريس، فور انتهاء المناظرة، إلى عقد مناظرة ثانية مع الرئيس السابق المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب.

وقالت رئيسة حملة هاريس، جين أومالي ديلون، إن المرشحين يجب أن يعقدوا مناظرة أخرى في أكتوبر، وفقا لما ذكرته الحرة.

وكتبت في بيان: "تحت الأضواء الساطعة، تمكن الشعب الأمريكي من رؤية الاختيار الذي سيواجهه هذا الخريف في صناديق الاقتراع: بين المضي قدما مع هاريس، أو التراجع مع ترامب".

وأضافت: "هذا ما رأوه الليلة، وهو ما يجب أن يروه في مناظرة ثانية في أكتوبر. نائبة الرئيس هاريس مستعدة لمناظرة ثانية. هل دونالد ترامب مستعد؟".

وكتب زميلها الحاكم ولاية مينيسوتا المرشح على منصب نائب الرئيس تيم والز على منصة أكس، إن "هاريس قوية وذات خبرة. إنها جاهزة".

وبدأت المناظرة الرئاسية الأولى بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في فيلادلفيا.

وتأتي المناظرة، التي استضافتها ABC News، في الوقت الذي تظهر فيه أحدث استطلاعات الرأي أن السباق على البيت الأبيض لا يزال ضيقًا.

تنص قواعد الشبكة على أنه لن يكون هناك جمهور، ولن يُسمح للمرشحين بالحصول على ملاحظات مكتوبة، ولا يمكن لأي موظف زيارتهم خلال فترتي الراحة التجاريتين ولا يمكن للمرشحين طرح أسئلة على بعضهم البعض.