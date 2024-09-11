الانتخابات الأمريكية.. من فاز في مناظرة ترامب وهاريس برأي الجمهور؟

وكالات

قال الناخبون المسجلون، الذين شاهدوا مناظرة كامالا هاريس ودونالد ترامب، وبما نسبته 63% إلى 37%، إن أداء هاريس كان أفضل، وفقًا لاستطلاع شبكة CNN لمراقبي المناظرة أجرته SSRS.

وقبل المناظرة، انقسم نفس الناخبين بالتساوي حول المرشح الذي سيحقق أداءً أقوى، حيث قال 50% أن هاريس ستفعل ذلك، و50% أن ترامب سيفعل ذلك.

وتعكس نتائج الاستطلاع، آراء المناظرة فقط بين الناخبين الذين تابعوها، ولا تمثل آراء جمهور الناخبين الكامل.

في حين كان مراقبو المناظرة في الاستطلاع أكثر ميلاً للحزب الجمهوري بنسبة 6 نقاط من الانحياز للديمقراطيين، مما يجعل الجمهور أكثر ميلاً للحزب الجمهوري بحوالي 4 نقاط مئوية من جميع الناخبين المسجلين على المستوى الوطني.

لكن النتائج تمثل تحولا مقارنة بشهر يونيو، عندما قال الناخبون الذين تابعوا المناظرة بين ترامب وجو بايدن، بنسبة 67% مقابل 33%، إن ترامب تفوق على منافسه الديمقراطي.

يذكر أنه في عامي 2020 و2016، رأى مراقبو المناظرة أن بايدن وهيلاري كلينتون تفوقا على ترامب في المناظرات الرئاسية.

وبدأت المناظرة الرئاسية الأولى بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في فيلادلفيا.

وتأتي المناظرة، التي استضافتها ABC News، في الوقت الذي تظهر فيه أحدث استطلاعات الرأي أن السباق على البيت الأبيض لا يزال ضيقًا.

تنص قواعد الشبكة على أنه لن يكون هناك جمهور، ولن يُسمح للمرشحين بالحصول على ملاحظات مكتوبة، ولا يمكن لأي موظف زيارتهم خلال فترتي الراحة التجاريتين ولا يمكن للمرشحين طرح أسئلة على بعضهم البعض.