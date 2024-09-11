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BBC

الانتخابات الأمريكية.. تايلور سويفت تعلن تأييدها لـ هاريس بعد مناظرة ترامب

08:06 ص الأربعاء 11 سبتمبر 2024

كامالا هاريس

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وكالات

أعلنت الفنانة الأمريكية تايلور سويفت، تأييدها لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس للرئاسة، وذلك بعد انتهاء المرشحة الديمقراطية من مناظرة مثيرة للجدل مع دونالد ترامب.

وقالت سويفت في بيان: سأصوت لكامالا هاريس لأنها تناضل من أجل الحقوق والقضايا التي أعتقد بأنها بحاجة إلى محارب للدفاع عنها.

وبدأت المناظرة الرئاسية الأولى بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في فيلادلفيا.

وتأتي المناظرة، التي استضافتها ABC News، في الوقت الذي تظهر فيه أحدث استطلاعات الرأي أن السباق على البيت الأبيض لا يزال ضيقًا.

تنص قواعد الشبكة على أنه لن يكون هناك جمهور، ولن يُسمح للمرشحين بالحصول على ملاحظات مكتوبة، ولا يمكن لأي موظف زيارتهم خلال فترتي الراحة التجاريتين ولا يمكن للمرشحين طرح أسئلة على بعضهم البعض.

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