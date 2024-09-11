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الانتخابات الأمريكية.. ترامب: هاريس أسوأ نائب رئيس في تاريخ أمريكا

06:20 ص الأربعاء 11 سبتمبر 2024

دونالد ترامب

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وكالات

قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب، إن كامالا هاريس هي أسوأ من شغل منصب نائب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة، مضيفاً أن "القادة يتصلون بي، لا يفهمون ماذا حصل معنا ليس لدينا قائد".

وتابع ترامب خلال المناظرة الرئاسية الأربعاء، أن "كامالا هاريس بدأت بالقول ستفعل هذا وهذا، لماذا لم تفعل ذلك خلال ولايتها، لماذا لم تصلح الحدود، وخلقت فرص العمل" ودعاها إلى "الانسحاب فوراً".

وأضاف ترامب إنها "تؤمن بأفكار لا يؤمن بها الشعب الأميريكي، لا يمكننا أن نضحي بدولتنا بسبب الرؤية السيئة، نحن دولة تنهار والعالم يسخر منا، لدينا حروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا بسبب الديمقراطيين".

وأشار إلى أنه "أعدّ خطة لتهيئة الجيش، وهي تخلت عن ذلك لصالح طالبان، وسمحوا للمجرمين بالدخول إلى بلادنا، هي أسوأ نائبة رئيس".

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