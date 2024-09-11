الانتخابات الأمريكية.. هاريس: ترامب يحاول إعادتنا للوراء لكننا لن نعود

وكالات

في حديثها خلال ملاحظاتها الختامية في المناظرة التي جمعت بينها وبين منافسها على كرسي الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، ألقت نائبة الرئيس كامالا هاريس خطًا مألوفًا لأي شخص استمع إلى حملتها، قائلة: "لن نعود".

وقالت هاريس خلال المناظرة: " إن أمريكا استمعت ليلة الأربعاء إلى رؤيتين مختلفتين للغاية لبلدنا واحدة تركز على المستقبل، وواحدة تركز على الماضي، فرؤية ترامب تحاول إعادتنا إلى الوراء لكننا لن نعود".

وأضافت هاريس: "أعتقد أن الشعب الأمريكي يعرف أن لدينا جميعًا قواسم مشتركة أكثر بكثير مما يفرقنا - ويمكننا رسم طريق جديد للمضي قدمًا".

وبدأت المناظرة الرئاسية الأولى بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في فيلادلفيا.

وتأتي المناظرة، التي استضافتها ABC News، في الوقت الذي تظهر فيه أحدث استطلاعات الرأي أن السباق على البيت الأبيض لا يزال ضيقًا.

تنص قواعد الشبكة على أنه لن يكون هناك جمهور، ولن يُسمح للمرشحين بالحصول على ملاحظات مكتوبة، ولا يمكن لأي موظف زيارتهم خلال فترتي الراحة التجاريتين ولا يمكن للمرشحين طرح أسئلة على بعضهم البعض.