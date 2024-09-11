بعد وصفها بالسوداء الآسيوية.. هاريس تهاجم ترامب خلال المناظرة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تم تضخيم تصريحاته عن أصول هاريس ووصفها بالسوداء.

وبعد حديث ترامب حول هوية هاريس العرقية، والتي شكك فيها (إنها سوداء وآسيوية)، شنت هاريس الهجوم على ترامب خلال المناظرة التي جمعت بينهما الأربعاء، لكنها لم تركز على نفسها.

وبدلاً من ذلك، ركزت هاريس على أكاذيب ترامب حول مكان عمل الرئيس السابق باراك أوباما، وممارسات الإسكان السابقة لتصويره على أنه غير لائق.

وقالت هاريس: "بصراحة، أعتقد أنها مأساة أن يكون لدينا شخص يريد أن يكون رئيسًا حاول باستمرار، على مدار حياته المهنية، استخدام العرق لتقسيم الشعب الأمريكي"

وتابعت هاريس:. "أعتقد أن الشعب الأمريكي يريد أفضل من ذلك. أريد أفضل من هذا ".

وأضافت كامالا هاريس: "لا نريد قائدا يغرس الكراهية ويفرق بين الأمريكيين حسب العرق، كما أنهدعا إلى إعدام شباب من أصول لاتينية وأفريقية، ترامب يحاول تقسيم المجتمع الأمريكي".

وبدأت المناظرة الرئاسية الأولى بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في فيلادلفيا.

وتأتي المناظرة، التي استضافتها ABC News، في الوقت الذي تظهر فيه أحدث استطلاعات الرأي أن السباق على البيت الأبيض لا يزال ضيقًا.

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