الانتخابات الأمريكية.. هاريس: ترامب دعا إرهابي طالبان إلى كامب ديفيد

وكالات

قالت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، إنها وافقت على قرار الرئيس جو بايدن بالانسحاب من أفغانستان.

واعتبرت هاريس خلال حديثها في مناظرة أمام ترامب الأربعاء، أنه نتيجة لهذا الانسحاب "لا ندفع 300 مليون دولار يومياً في هذه الحرب التي لا تنتهي".

وتابعت: "اليوم لا يوجد عسكري أمريكي واحد في أفغانستان، ولا يوجد عسكري أمريكي واحد في أي منطقة قتال نشطة في أي مكان بالعالم، لأول مرة في هذا القرن".

وقالت هاريس إن "ترامب تفاوض على أضعف صفقة في تاريخنا، مع طالبان، هي صفقة ضعيفة ورهيبة، لقد تخطى الحكومة الأفغانية، وتفاوض مباشرة مع طالبان، وأفرج عن 5 آلاف إرهابي من طالبان، والرئيس في هذا الوقت دعا طالبان إلى كامب ديفيد، وهو مكان ذا أهمية كبيرة، هو مكان نقدر فيه الدبلوماسية الأميركية وحيث ندعو الرؤساء الذين نحترمهم".

وتابعت: "ترامب دعاهم إلى كامب ديفيد، لأنه لا يحترم منصب رئاسة الولايات المتحدة، وهذا إهانته وإساءته لجنودنا".

بدأت المناظرة الرئاسية الأولى بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في فيلادلفيا.

وتأتي المناظرة، التي استضافتها ABC News، في الوقت الذي تظهر فيه أحدث استطلاعات الرأي أن السباق على البيت الأبيض لا يزال ضيقًا.

تنص قواعد الشبكة على أنه لن يكون هناك جمهور، ولن يُسمح للمرشحين بالحصول على ملاحظات مكتوبة، ولا يمكن لأي موظف زيارتهم خلال فترتي الراحة التجاريتين ولا يمكن للمرشحين طرح أسئلة على بعضهم البعض.