بعد اتهام ترامب لها.. هاريس: لا أكره إسرائيل ودعمتها طوال حياتي

وكالات

قالت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، إنها "لا تكره إسرائيل"، وأن ادعاء دونالد ترامب بذلك "غير حقيقي".

وأضافت هاريس خلال مناظرتها أمام ترامب: "طوال حياتي ومسيرتي دعّمت إسرائيل والشعب الإسرائيلي، هو يحاول أن يشتت الانتباه عن الواقع، وهو أنه ضعيف وخاطئ بشأن أمور الأمن القومي، هو يحب الطغاة، ويريد أن يكون ديكتاتوراً في اليوم الأول لرئاسته".

وتابعت هاريس: "قال ترامب إن فلاديمير بوتين يمكن أن يفعل ما يشاء في أوكرانيا، وقال إن غزو أوكرانيا أمر ذكي، وتبادل رسائل الحب مع كيم جونج أون.. إن بإمكانهم التلاعب بترمب، قادة عالميون قالوا لي إنك عار".

وخلال المناظرة قال المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، إنه "لو كنت رئيساً لما حصلت حرب إسرائيل وحماس، ولما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بغزو أوكرانيا".

وزعم ترامب أن كامالا هاريس "تكره إسرائيل، ولم تحضر كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونجرس"، معتبراً أن "إسرائيل ستختفي في حدود سنتين إذا أصبحت هاريس رئيسة للولايات المتحدة، فهي تكره إسرائيل وتكره العرب، وبسببها كل هذه المنطقة ستنفجر، وسيعاني العرب واليهود وستختفي إسرائيل".

وقال ترامب أيضاً أن "إيران كانت مفلسة في ولايتي وهي الآن تجني الأموال، لم يكن لإيران أي أموال والآن أصبحت ثرية، وتوزع الأموال على الحوثيين"، معتبراً أنه "سينهي الحرب سريعاً، وسينهي الحرب في أوكرانيا حتى قبل تنصيبه رئيساً".