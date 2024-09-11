الانتخابات الأمريكية.. هاريس: ترامب سينهي الغزو الروسي خلال 24 ساعة

وكالات

قالت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، إن منافسها دونالد ترمب "سينهي الغزو الروسي لأوكرانيا خلال 24 ساعة، لأنه سيتخلى عن أوكرانيا".

وأضافت خلال مناظرتها أمام ترامب: "قبل الغزو بأيام، التقيت الرئيس فولوديمير زيلينسكي لإبلاغه بمعلومات استخباراتية عن غزو وشيك لبلاده، وزرت بعدها الجبهة الشرقية لأوروبا، وجلبنا 50 دولة سوياً لدعم أوكرانيا في دفاعها عن نفسها، وبسبب الذخائر والدفاعات الجوية ودبابات أبرامز، أوكرانيا لا تزال دولة حرة ومستقلة".

وتابعت: "إذا كان ترامب رئيساً، فإن بوتين كان ليكون في كييف الآن"، معتبرة أن رؤيتها تقوم على "حماية الأصدقاء والحلفاء، وليس جمع الخصوم وصداقة الديكتاتوريين".

ووجّهت هاريس حديثها لترامب قائلة: "حلفاؤنا في الناتو ممتنين أنك لست الرئيس، وممتنين لأننا نفهم أهمية أكبر حلف عسكري عرفه العالم، ولحماية قدرة الأوكرانيين على الدفاع عن أنفسهم، وإلا كان بوتين يقف وعينه على بقية أوروبا".

وبدأت المناظرة الرئاسية الأولى بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في فيلادلفيا.

وتأتي المناظرة، التي استضافتها ABC News، في الوقت الذي تظهر فيه أحدث استطلاعات الرأي أن السباق على البيت الأبيض لا يزال ضيقًا.

تنص قواعد الشبكة على أنه لن يكون هناك جمهور، ولن يُسمح للمرشحين بالحصول على ملاحظات مكتوبة، ولا يمكن لأي موظف زيارتهم خلال فترتي الراحة التجاريتين ولا يمكن للمرشحين طرح أسئلة على بعضهم البعض.