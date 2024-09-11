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BBC

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين في تحطم مروحية بقطاع غزة

05:30 ص الأربعاء 11 سبتمبر 2024

تحطم طائرة مروحية

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين جراء تحطم مروحية عسكرية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جنديا إسرائيليا قتل وأصيب 5 آخرين خلال الحملة العسكرية المستمرة على جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي، أن الجندي قتل خلال العملية العسكرية المستمرة في جنين.

وأضاف أنه حتى الآن، قُتل نحو 30 إرهابيًا في إطار القتال في المنطقة، وتم اعتقال نحو 30 فلسطينيًا آخرين مشتبه بهم في أنشطة إرهابية.

إسرائيل قطاع غزة تحطم مروحية مقتل جنود إسرائيلية تحطم طائرة إسرائيلية
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