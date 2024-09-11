الانتخابات الأمريكية.. هاريس: لا ينبغي لترامب أن يخبر المرأة بما يجب أن تفعله بجسدها

وكالات

سُئل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن مواقفه المتغيرة بشأن قضايا الإجهاض، وتحديداً تقلبه بشأن دعم إجراء الاقتراع بشأن حقوق الإجهاض في فلوريدا.

لكن ترامب وأثناء المناظرة أمام كامالا هاريس، أمضى غالبية رده في انتقاد الديمقراطيين واصفا إياهم بـ"الليبراليين للغاية" في الوصول إلى الإجهاض، مدعيا أنهم يدعمون عمليات الإجهاض بعد الولادة.

وردد ترامب بعبارة أخرى "سنعدم الطفل".

فيما انتقدت نائبة الرئيس كامالا هاريس ما وصفته بـ "حظر ترامب للإجهاض" في حجة حماسية للحقوق الإنجابية خلال المناظرة.

وقالت هاريس: "لا يتعين على المرء التخلي عن إيمانه أو معتقداته الراسخة للموافقة على الحكومة، وبالتأكيد لا ينبغي لدونالد ترامب أن يخبر المرأة بما يجب أن تفعله بجسدها".

وبدأت المناظرة الرئاسية الأولى بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في فيلادلفيا.

وتأتي المناظرة، التي استضافتها ABC News، في الوقت الذي تظهر فيه أحدث استطلاعات الرأي أن السباق على البيت الأبيض لا يزال ضيقًا.

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