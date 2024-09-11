الانتخابات الأمريكية.. ترامب: الديمقراطيون متطرفون ويدعمون قتل الأطفال

كتب- محمد فتحي:

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الديمقراطيون متطرفون فيما يتعلق بملف الإجهاض ويدعمون قتل الأطفال، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف ترامب في مناظرة مع هاريس قبل قليل، أن أمر الإجهاض يعود إلى حق الناخبين والمحكمة العليا، لافتا إلى أن 21 مليون شخص دخل إلى الولايات المتحدة في عهد بايدن وخطط الهجرة السيئة دمرت البلاد.

وأشار إلى أنه لابد من دراسة ملف الإجهاض وتمريره من الكونجرس وفي حال ذلك لن يتم تعطيله.

وبدأت المناظرة الرئاسية الأولى بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في فيلادلفيا.

وتأتي المناظرة، التي استضافتها ABC News، في الوقت الذي تظهر فيه أحدث استطلاعات الرأي أن السباق على البيت الأبيض لا يزال ضيقًا.

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