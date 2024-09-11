الانتخابات الأمريكية.. هاريس: ترامب يعيق حصول النساء على حقوقهم

كتب- محمد فتحي:

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إن دونالد ترامب المرشح الرئاسي يعيق حصول النساء على حقوقهم الطبية، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت هاريس خلال مناظرة مع ترامب، أن الأخير يُجرم الحق في الإجهاض، إذ استغل المحكمة العليا من أجل تحقيق ذلك، لافتة إلى أنه إذا تولى الحكم سيجرم الحق في الإجهاض وهو أمر ضد الحريات.

وبدأت المناظرة الرئاسية الأولى بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في فيلادلفيا.

وتأتي المناظرة، التي استضافتها ABC News، في الوقت الذي تظهر فيه أحدث استطلاعات الرأي أن السباق على البيت الأبيض لا يزال ضيقًا.

تنص قواعد الشبكة على أنه لن يكون هناك جمهور، ولن يُسمح للمرشحين بالحصول على ملاحظات مكتوبة، ولا يمكن لأي موظف زيارتهم خلال فترتي الراحة التجاريتين ولا يمكن للمرشحين طرح أسئلة على بعضهم البعض.