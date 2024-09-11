الانتخابات الأمريكية.. هاريس: إدارة بايدن اضطرت إلى تنظيف فوضى ترامب

وكالات

يتناقش كلا من نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مناظرة هي الأولى بين المرشحين خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في مركز الدستور الوطني في فيلادلفيا.

وقالت نائبة الرئيس كامالا هاريس، إن إدارة بايدن كان عليها تنظيف فوضى دونالد ترامب، بعد السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض.

واتهمت هاريس خلال المناظرة ترامب بترك الولايات المتحدة مع أسوأ بطالة منذ الكساد الكبير، و أيضًا أسوأ هجوم على الديمقراطية منذ الحرب الأهلية، إضافة إلى أسوأ وباء للصحة العامة منذ قرن.

وبدأت المناظرة الرئاسية الأولى بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في فيلادلفيا.

وتأتي المناظرة، التي استضافتها ABC News، في الوقت الذي تظهر فيه أحدث استطلاعات الرأي أن السباق على البيت الأبيض لا يزال ضيقًا.

تنص قواعد الشبكة على أنه لن يكون هناك جمهور، ولن يُسمح للمرشحين بالحصول على ملاحظات مكتوبة، ولا يمكن لأي موظف زيارتهم خلال فترتي الراحة التجاريتين ولا يمكن للمرشحين طرح أسئلة على بعضهم البعض.