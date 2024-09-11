"الجميع يعلم أنني كتاب مفتوح".. ترامب ينفي تورطه في مشروع 2025

وكالات

انتقدت نائبة الرئيس كامالا هاريس، منافسها في الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب أثناء المناظرة بينهما الخميس، بشأن تورطه في مشروع 2025.

ويعتبر مشروع 2025 وهو كتاب من 920 صفحةوالذي أصدرته مؤسسة التراث المحافظة الأمريكية، في إقرار إقالة آلف الموظفين بالخدمة المدنية وتفكيك وزارة التعليم إلى جانب بعض الوكالات الفيدرالية الأخرى، بل وتوسيع سلطات الرئيس الأمريكي.

ونفى ترامب مرة أخرى أنه يعرف عن مشروع 2025، على الرغم من تأليفه من قبل ما لا يقل عن عشرين عضوًا في إدارته وحلفائه، قائلا: "الجميع يعرف أنني كتاب مفتوح"

ويهاجم الديمقراطيون أجزاء من مشروع 2025، المحافظ الذي يضع مخططًا لرئاسة دونالد ترامب الثانية المحتملة.

تم تنظيم الوثيقة المكونة من 920 صفحة من قبل مركز أبحاث The Heritage Foundation وتم تطويرها في جزء كبير منها من قبل الأشخاص الذين خدموا في إدارة ترامب.

ونأى ترامب بنفسه علنًا عن المبادرة، واصفًا أفكار مشروع 2025 غير المحددة بأنها "متطرفة للغاية".

وأصبحت مقترحات مشروع 2025 لسياسات اليمين وإعادة تشكيل جذرية للسلطة التنفيذية أهدافًا متكررة لانتقادات الديمقراطيين. وقال مسؤول في حملة هاريس سابقًا إن الحملة اتخذت قرارًا متعمدًا لوصف جميع سياسات ترامب بأنها مشروع 2025، لأنهم يعتقدون أنها عالقة مع الناخبين.

وانطقت المناظرة الأولى بين كامالا هاريس ودونالد ترامب في فيلادلفيا الخميس.