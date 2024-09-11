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BBC

الانتخابات الأمريكية.. ترامب مهاجمًا هاريس: ليس لديها خطة وتعتمد على سياسة بايدين

04:24 ص الأربعاء 11 سبتمبر 2024

دونالد ترامب

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كتب- محمد فتحي:

قال المرشح الرئاسي دونالد ترامب، خلال مناظرته مع نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه الرئيس الوحيد الذي جعل الصين تدفع للولايات المتحدة الأمريكية مليارات الدولارات.

وأضاف ترامب خلال مناظرته مع نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لم يكن هناك تضخم في عهده، لافتا إلى أن الهجرة تؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي بشكل قاطع، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

وأشار إلى أن هاريس ليس لديها خطة اقتصادية واضحة بشأن الضرائب وتعتمد على سياسات بايدن.

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