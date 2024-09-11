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BBC

الانتخابات الأمريكية.. هاريس تهاجم ترامب بعد مقترحاته بشأن الاقتصاد

04:19 ص الأربعاء 11 سبتمبر 2024

كامالا هاريس

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وكالات

قالت نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن لديها خط لمساعدة العائلات الأمريكية التي تقول إنها قلقة بشأن الاقتصاد وتكلفة المعيشة.

وعندما سئلت هاريس أثناء مناظرتها الخميس أمام ترامب، عما إذا كانت تعتقد أن الأمريكيين أفضل حالًا اليوم مما كانوا عليه قبل أربع سنوات، تحدثت هاريس عن خططها لمساعدة العائلات والشركات الصغيرة. واستهدفت ترامب قائلة إنه سيقدم تخفيضًا ضريبيًا لـ "المليارديرات والشركات الكبرى".

وقالت هاريس: "أنا أؤمن بالطموح وأحلام الشعب الأمريكي".

كما روجت كامالا هاريس لخططها لبناء "اقتصاد الفرص"، بما في ذلك مقترحاتها لجعل الإسكان ميسور التكلفة وتوسيع الائتمان الضريبي للأطفال.

وهاجمت هاريس مقترحات الرئيس السابق دونالد ترامب، مثل تقديم تخفيضات ضريبية للشركات مؤكدة على أنها ستضر بعائلات الطبقة المتوسطة الأمريكية.

ورد ترامب بتكرار ادعائه بأنه سيفرض رسومًا جمركية على دول أخرى، مثل الصين.

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