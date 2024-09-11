بث مباشر.. مناظرة بين كامالا هاريس ودونالد ترامب في فيلادلفيا

تواجه نائبة الرئيس كامالا هاريس الرئيس السابق دونالد ترامب الليلة، في المناظرة الرئاسية لـ ABC في مركز الدستور الوطني في فيلادلفيا، والتي تعتبر الأولى بين المرشحين.

وتأتي المناظرة بين هاريس وترامب، قبل أقل من شهرين من يوم الانتخابات. لكنها في الواقع المناظرة الرئاسية الثانية في هذه الدورة الانتخابية.

من المتوقع أن يقوم الرئيس السابق دونالد ترامب بالحديث عن مسيرته خلال مرحلة النقاش في أي لحظة.

وقال أحد حلفاء ترامب لشبكة CNN: "كامالا هاريس بحاجة إلى ضربة قاضية الليلة، ترامب يحتاج فقط إلى التمسك بالقضايا".

وحث حلفاء ترامب المرشح الرئاسي، على مواصلة التركيز على الحديث عن قضايا محددة - وخاصة الهجرة والتضخم.

وقالت مصادر متعددة مقربة من ترامب لشبكة CNN، إنها تعتقد أنه إذا كان بإمكانه فعل ذلك، فيمكنه الخروج من هذا النقاش على القمة.