"مناظرة هاريس وترامب".. مظاهرات في فيلادلفيا تنديدا بالعدوان على غزة (فيديو)

وكالات

نظم العشرات في الولايات المتحدة الأمريكية، مظاهرة داعمة لفلسطين، في محيط مقر انعقاد المناظرة الرئاسية المنتظرة بين مرشحي الانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد وكامالا هاريس في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وأظهرت مقاطع فيديو تظاهر العشرات في محيط مقر المناظرة الرئاسية، الأولى من نوعها، وذلك تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأقامت شرطة فيلادلفيا حواجز عدة أمام المتظاهرين، الذين حملوا العلم الفلسطيني، ورددوا شعارات مثل "أمريكا هي رأس الأفعى"، و"إسرائيل منظمة إرهابية صهيونية"، و"الحرية لفلسطين".

ويترقب الملايين من الأمريكيين المناظرة المرتقبة والتي ستجرى الليلة في مركز الدستور الوطني في فيلادلفيا، بين كلا من نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كامالا هاريس والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وبرزت ولاية بنسلفانيا كساحة معركة مركزية مرة أخرى، وذلك بعد فوز الرئيس بايدن على ترامب في عام 2020.

في الوقت الحالي، يفصل بين هاريس وترامب بأقل من 1 نقطة مئوية في متوسط اقتراع 538 لولاية كيستون.

من بين الولايات السبع أو نحو ذلك التي يُعتقد أنها تلعب هذه الدورة، تمتلك ولاية بنسلفانيا أكبر عدد من الأصوات الانتخابية عند 19.