الانتخابات الأمريكية.. بدء المناظرة بين كامالا هاريس ودونالد ترامب في فيلادلفيا

وكالات

بدأت المناظرة الرئاسية الأولى بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في فيلادلفيا.

وتأتي المناظرة، التي استضافتها ABC News، في الوقت الذي تظهر فيه أحدث استطلاعات الرأي أن السباق على البيت الأبيض لا يزال ضيقًا.

تنص قواعد الشبكة على أنه لن يكون هناك جمهور، ولن يُسمح للمرشحين بالحصول على ملاحظات مكتوبة، ولا يمكن لأي موظف زيارتهم خلال فترتي الراحة التجاريتين ولا يمكن للمرشحين طرح أسئلة على بعضهم البعض.

يترقب الملايين من الأمريكيين المناظرة المرتقبة والتي ستجرى الليلة في مركز الدستور الوطني في فيلادلفيا، بين كلا من نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كامالا هاريس والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وبرزت ولاية بنسلفانيا كساحة معركة مركزية مرة أخرى، وذلك بعد فوز الرئيس بايدن على ترامب في عام 2020.

في الوقت الحالي، يفصل بين هاريس وترامب بأقل من 1 نقطة مئوية في متوسط اقتراع 538 لولاية كيستون.

من بين الولايات السبع أو نحو ذلك التي يُعتقد أنها تلعب هذه الدورة، تمتلك ولاية بنسلفانيا أكبر عدد من الأصوات الانتخابية عند 19.