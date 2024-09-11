إعلان

BBC

الانتخابات الأمريكية.. بدء المناظرة بين كامالا هاريس ودونالد ترامب في فيلادلفيا

04:07 ص الأربعاء 11 سبتمبر 2024

ترامب وهاريس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

بدأت المناظرة الرئاسية الأولى بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في فيلادلفيا.

وتأتي المناظرة، التي استضافتها ABC News، في الوقت الذي تظهر فيه أحدث استطلاعات الرأي أن السباق على البيت الأبيض لا يزال ضيقًا.

تنص قواعد الشبكة على أنه لن يكون هناك جمهور، ولن يُسمح للمرشحين بالحصول على ملاحظات مكتوبة، ولا يمكن لأي موظف زيارتهم خلال فترتي الراحة التجاريتين ولا يمكن للمرشحين طرح أسئلة على بعضهم البعض.

يترقب الملايين من الأمريكيين المناظرة المرتقبة والتي ستجرى الليلة في مركز الدستور الوطني في فيلادلفيا، بين كلا من نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كامالا هاريس والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وبرزت ولاية بنسلفانيا كساحة معركة مركزية مرة أخرى، وذلك بعد فوز الرئيس بايدن على ترامب في عام 2020.

في الوقت الحالي، يفصل بين هاريس وترامب بأقل من 1 نقطة مئوية في متوسط اقتراع 538 لولاية كيستون.

من بين الولايات السبع أو نحو ذلك التي يُعتقد أنها تلعب هذه الدورة، تمتلك ولاية بنسلفانيا أكبر عدد من الأصوات الانتخابية عند 19.

الانتخابات في أمريكا الانتخابات الأمريكيىة مناظرة ترامب وهاريس ترامب هاريس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"مناظرة هاريس وترامب".. مظاهرات في فيلادلفيا تنديدا بالعدوان على غزة (فيديو)

إعلان

إعلان

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2024 (رابط مباشر)