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BBC

الانتخابات الأمريكية.. بايدن: هاريس هادئة ومتماسكة قبل مناظرة ترامب

02:27 ص الأربعاء 11 سبتمبر 2024

جو بايدن ونائبته كامالا هاريس

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي هادئة ومتماسكة قبل المناظرة التي تجريها بعد قليل مع المرشح الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف بايدن: "أعتقد أنها ستقوم بعمل رائع في المناظرة"، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس قبل ساعات من المناظرة التي تجمعها بمرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب.

ولم يكشف الرئيس الأمريكي عن النصيحة التي وجهها لهاريس التي تخوض المناظرة الرئاسية أمام ترامب، إذ قال للصحفيين: "لن أخبركم بالنصيحة التي قدمتها لها".

وتأتي المناظرة قبل 8 أسابيع من انتخابات الخامس من نوفمبر التي تمثل سباقا صعبا لا يزال من الممكن أن يرجح بسهولة فوز أي من المرشحين.

وهذه المواجهة مهمة لهاريس على وجه التحديد إذ تظهر استطلاعات الرأي أن أكثر من ربع الناخبين المحتملين يشعرون بأنهم لا يعرفونها بالقدر الكافي بينما يعرفون ترامب جيدا.

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