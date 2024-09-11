بايدن: واشنطن تدرس السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب روسيا

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة تدرس السماح للقوات الأوكرانية باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب عمق الأراضي الروسية.

وقال بايدن للصحفيين ردا على سؤال بهذا الصدد: "نحن نعمل على ذلك الآن"، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

يأتي ذلك على خلفية الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لأوكرانيا في 11 سبتمبر، إذ تشير التقارير الإعلامية الأمريكية إلى أنه قد يسمح للجانب الأوكراني باستخدام الأسلحة الأمريكية، وخصوصا صواريخ ATACMS، لضرب روسيا.

كانت الولايات المتحدة قد زودت أوكرنيا بصواريخ ATACMS التكتيكية البعيدة المدى، لكنها اشترطت عدم استخدامها لضرب العمق الروسي.

وكانت أوكرانيا منذ فترة طويلة تطالب حلفاءها برفع القيود عن استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة الغربية ضد روسيا.