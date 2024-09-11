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الانتخابات الأمريكية.. وصول طائرة ترامب إلى فيلادلفيا استعدادا لمناظرة هاريس

01:16 ص الأربعاء 11 سبتمبر 2024

دونالد ترامب

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كتب- محمد فتحي:

وصلت قبل قليل، طائرة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، إلى فيلادلفيا، وذلك استعدادًا للمناظرة المرتقبة أمام هاريس اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثالثة صباحا، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأكد مراقبون إسرائيليون، أن تعطيل نتنياهو لاتفاق وقف إطلاق النار يهدف إحراج مرشح الحزب الديمقراطي لصالح ترامب.

وأضاف المراقبون، أن هناك اهتمام إسرائيلي واسع بالمناظرة الرئاسية الأولى بين دونالد ترامب وكامالا هاريس، مؤكدين أن بنيامين نتنياهو والوزراء المتطرفون في حكومته يفضلون فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشاروا إلى أن هناك انشقاق في إسرائيل الحكومة تريد دونالد ترامب والمعارضة ترغب في كامالا هاريس.

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