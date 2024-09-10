بوتين يتطلع لرفع إعلان الشراكة الاستراتيجية مع الجزائر إلى مستوى نوعي جديد

الجزائر - (د ب أ)

شدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عزمه على مواصلة تطوير التعاون الثنائي البنّاء مع الجزائر من خلال الجهود المشتركة إلى أقصى حدّ ممكن لصالح الشعبين الروسي والجزائري، من أجل ضمان تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها الرئيس بوتين، لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة إعادة انتخابه، رئيسا للجمهورية، مؤكدا أن "انتصاره المقنع في الانتخابات، يدل على مكانته بين مواطنيه"، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية، اليوم الثلاثاء.

وأعرب بوتين، بحسب البيان، عن تطلعه لنقل إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة الذي وُقع العام الماضي بين الجزائر وروسيا، إلى مستوى نوعي جديد .

كما أكد عزمه على مواصلة تطوير التعاون الثنائي البنّاء من خلال الجهود المشتركة إلى أقصى حدّ ممكن لصالح الشعبين الروسي والجزائري، من أجل ضمان تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي.