إدانات جنائية وتغيير سياسات.. مناظرة "الصدام الأخير" بين ترامب وهاريس

وكالات

للمرة الأولى يتواجه المرشحان للانتخابات الامريكية، الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطية كامالا هاريس، في المناظرة الوحيدة المقررة بينهما.

وتنطلق المناظرة التلفزيونية في الساعة الواحدة صباح الأربعاء، قبل نحو شهرين من الانتخابات الرئاسية المنتظرة في 5 نوفمبر المقبل، وقبل أيام من التصويت المبكر في عدد من الولايات الأمريكية.

وأوضح ترامب قبل ساعات قليلة، أنه سيجري مقارنة بين السياسات اليسارية التي تبنتها هاريس خلال ترشحها للرئاسة في عام 2020، وبين نهجها الوسطي الذي تقدمه الآن.

وأشار ترامب في مكالمة هاتفية مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، إلى أن "لا يعرف المرء ماذا يتوقع.. لقد غيرت كل سياساتها على مر السنين".

من جانبها، قالت هاريس إنها ستركز على كشف "عادة ترامب في الكذب".

وذكرت هاريس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن "دونالد ترامب لديه مشكلة حقيقية مع الحقيقة".

وتحظى هذه المناظرة، بأهمية شديدة لدى المرشحة الديمقراطية، بعدما أظهرت استطلاعات الرأي أن ما يقرب من ربع الناخبين يشعرون أنهم لا يعرفونها بالقدر الكافي.

وتوفر المناظرة التي يتبقى على انطلاقها ساعات، هاريس فرصة للتفوق على ترامب، إذا ما استعانت بإدانته في عدة قضايا جنائية، وكذلك دعمه العلني لأنصاره الذين تمت إدانتهم في الهجوم على مبنى الكونجرس في يناير 2021.

وستُنقل المناظرة التي ستقام في مركز الدستور الوطني بمدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، على شبكة "إيه بي سي نيوز".