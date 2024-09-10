في محاولة لإنهاء الحرب.. إسرائيل تعرض على السنوار الخروج الآمن من غزة

كتب- محمود عبدالرحمن:

قال المبعوث الإسرائيلي الخاص بشؤون الأسرى، جال هيرش، إن إسرائيل قدمت عرضًا لقائد حركة حماس، يحيى السنوار، يتضمن منحه خروج آمن من قطاع غزة مقابل إفراج الحركة عن الأسرى الذين تحتجزهم، بالإضافة إلى تخلي حماس عن السيطرة على القطاع.

يأتي هذا الاقتراح في وقت تعمل فيه كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر، على صياغة اتفاقية هدنة جديدة، وسط تزايد الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين، فيما يتصاعد القتال بين إسرائيل وحماس، مما أدى إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين ودمار واسع النطاق في غزة.

وفي مقابلة أجراها هيرش مع بلومبرج يوم الثلاثاء من مكتبه في واشنطن، أكد المبعوث الإسرائيلي استعداده لتقديم ممر آمن ليحيى السنوار وعائلته، وكل من يرغب في الانضمام إليه.

وأضاف المبعوث الإسرائيلي الخاص بشؤون الأسرى: "نسعى لإعادة الأسرى، نزع السلاح، وقف التطرف، وإقامة نظام جديد لإدارة قطاع غزة."

وتابع المبعوث الإسرائيلي، أنه قدم عرض الممر الآمن لقائد حماس يحيى السنوار قبل يوم ونصف، ولكنه رفض الإفصاح عن الرد الذي تلقته إسرائيل حتى الآن، مؤكدا أن إسرائيل مستعدة لإطلاق سراح السجناء الذين تحتجزهم كجزء من أي اتفاق.

ووصف هيرش العرض بأنه جزء من محاولة إيجاد حلول جديدة، مع ازدياد صعوبة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ومن غير الواضح ما إذا كانت حماس ستقبل عرض السنوار بمغادرة غزة، خاصة في ظل التاريخ الإسرائيلي في استهداف النشطاء خارج البلاد، بينما لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية في أواخر يوليو في طهران على الرغم من تأكيد إيران أن العملية كانت من تنفيذ إسرائيل.

وتعتبر إسرائيل السنوار العقل المدبر لهجمات 7 أكتوبر التي أدت إلى اندلاع الصراع الحالي بين حماس وإسرائيل.