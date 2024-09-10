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BBC

البنتاجون: نراقب الوضع بالمنطقة ومستعدون لدعم إسرائيل

10:14 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

البنتاجون

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وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن واشنطن تراقب الوضع في المنطقة ومستعدة لدعم إسرائيل وحماية القوات والأصول الأمريكية.

وأضافت وزارة الدفاع: "نركز على تهدئة التوتر في الشرق الأوسط وتأمين وقف إطلاق النار كجزء من صفقة الأسرى وإنهاء حرب غزة".

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شكل هيئة أمنية مصغرة بدل مجلس الحرب الذي تم حله دون الإعلان رسميا عن ذلك.

وأضافت هيئة البث، أن الهيئة الأمنية المصغرة تضم 6 وزراء إلى جانب نتنياهو وتنعقد بشكل دائم للتشاور بشأن الحرب.

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