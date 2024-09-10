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BBC

الاحتلال: نفحص جميع المتعلقات التي وجدناها في النفق الذي قتل فيه الأسرى الستة

09:13 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري

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وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن إسرائيل ستواصل الحرب ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأضاف متحدث جيش الاحتلال، أن "ما وجدناه في النفق صعب جدا ونعتقد أن باقي الأسرى يعيشون ظروفا مشابهة"، موضحا أن إسرائيل تعمل على فحص جميع المتعلقات التي وجدناها في النفق الذي قتل فيه الأسرى الستة.

وأكمل متحدث الاحتلال: "هاجمنا وسائل قتالية لحزب الله في لبنان وقضينا على قيادي في وحدة الرضوان"، مشيرا إلى مواصلة العمل في الأنفاق واستخلاص العبر من حادثة النفق الذي قتل فيه الأسرى الستة، موضحا أنه يتم العمل على إعداد برامج عملياتية للشمال سيتم تنفيذها عندما يطلب المستوى السياسي ذلك.

جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري إسرائيل حركة حماس الأسرى حزب الله في لبنان طوفان الأقصى
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