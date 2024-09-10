لارتباطها بروسيا.. واشنطن تفرض عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية

وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على شخصيات وكيانات إيرانية لارتباطها بروسيا.

وأشارت الخزانة الأمريكية، إلى أن العقوبات الجديدة استهدفت ناقلات إيرانية وروسية، موضحة أنها تستهدف الخطوط الجوية الإيرانية وسفنا روسية.

وذكرت الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة تحدد 4 سفن كممتلكات محظورة تساعد إيران في تسليم الأسلحة إلى روسيا، كما فرضت عقوبات على 3 كيانات تابعة لإيران بما في ذلك الخطوط الجوية الإيرانية.