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BBC

دوجاريك: استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان أمر غير معقول

07:53 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك

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وكالات
قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمين العام يندد بشدة بالضربة الإسرائيلية التي أوقعت قتلى في منطقة مخصصة للنازحين في غزة.
وأضاف المتحدث، أن الأمين العام يعرب عن قلقه الشديد إزاء استمرار سقوط الضحايا في غزة، موضحا أن استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان أمر غير معقول
كان مدير عمليات الأونروا بغزة، قال إن القتل والدمار والإخلاء والتهجير التي مر بها الناس في غزة لا نظير له في التاريخ الحديث.

ستيفان دوجاريك الأسلحة الثقيلة
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