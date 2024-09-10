فريق جنوب إفريقيا بالعدل الدولية: كانت هناك محاولة بالكونجرس للضغط علينا لسحب الدعوى

وكالات

المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية زين دانجور، اليوم الثلاثاء، إن جنوب إفريقيا لن تغير رأيها بشأن قضية الإبادة الجماعية مهما كانت الضغوط، مشيرا إلى أنه كانت هناك محاولة لتمرير قانون بالكونجرس للضغط على جنوب إفريقيا لسحب الدعوى.

وأوضح زين دانحور، أنه لم يكن هناك ضغط مباشر على أفراد الفريق القانوني لكن عبر مجموعات الضغط ووسائل الإعلام، معربا عن أمله في أن يتم الموافقة على مذكرة مدعي الجنائية الدولية باعتقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان طالب بإصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بسبب الانتهاكات في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة العربية أن مدعي الجنائية الدولية يطالب بالبت في أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت والسنوار بشكل عاجل.

من جانبه، قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مقارنة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وبين رئيس حركة حماس يحيى السنوار معاداة للسامية.