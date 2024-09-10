عبد العاطي ونظيره التونسي يناقشان التطورات في غزة وليبيا

وكالات

اجتمع وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، مع محمد على النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة وشئون التونسيين بالخارج، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن عبد العاطي قدم التهنئة لنظيره التونسي على تولي منصبه الجديد، مشيراً إلى العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين، مشيداً بما يشهده مسار العلاقات الثنائية المصرية التونسية من طفرة منذ زيارة الرئيس التونسي "قيس سعيد" إلى القاهرة في أبريل 2021، وما تلاها من استحقاقات ثنائية أسهمت في الارتقاء بهذه العلاقات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية والهجرة أكد على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من الأطر التعاونية القائمة بين البلدين، والحفاظ على دورية انعقاد اللجان الثنائية المشتركة.

وأوضح السفير خلاف، أن عبد العاطي أبدى حرص الجانب المصري على التنسيق مع الجانب التونسي فيما يخص القضايا الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالملف الليبي باعتبار أن مصر وتونس دولتي جوار مباشر، بجانب ملف مكافحة الهجرة غير شرعية، وكذلك الأزمة في قطاع غزة، مستعرضاً الجهود المصرية لوقف إطلاق النار والعمل على نفاذ المساعدات الإنسانية.