مكتب نتنياهو: مقارنة الجنائية الدولية بين رئيس الوزراء وجالانت وبين السنوار معاداة للسامية

وكالات

قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مقارنة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وبين رئيس حركة حماس يحيى السنوار معاداة للسامية.

وكالات

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان طالب بإصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بسبب الانتهاكات في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة العربية أن مدعي الجنائية الدولية يطالب بالبت في أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت والسنوار بشكل عاجل.