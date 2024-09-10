استعدادا للحرب مع أمريكا.. كوريا الشمالية تتعهد بمضاعفة قوتها النووية

وكالات

تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بمضاعفة الجهود لجعل قوته النووية جاهزة تماما لقتال الولايات المتحدة وحلفائها، وذلك بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا، اليوم الثلاثاء.

كانت كوريا الشمالية كشفت عن منصة جديدة مصممة على الأرجح لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات أكثر قوة تستهدف البر الرئيسي للولايات المتحدة.

وأعلن الكوري الشمالي تعهدات مشابهة لكن تهديده الأحدث يأتي فيما يعتقد خبراء بالخارج أن كيم سيجري اختبارات مستفزة على أسلحة قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية، نوفمبر المقبل.

واستأنفت كوريا خلال الأيام الأخيرة إطلاق البالونات التي تحمل قمامة نحو كوريا الجنوبية.

وقال "كيم" في خطاب بذكرى تأسيس حكومته السادسة والسبعين، أمس الاثنين، إن بلاده تواجه خطرًا كبيرًا، بسبب ما وصفه "بالتوسع المتهور" للكتلة العسكرية الإقليمية بقيادة الولايات المتحدة، التي تتطور الآن إلى واحدة مبنية على القوات النووية.

وأضاف أن مثل هذا التطور يدفع كوريا الشمالية لتعزيز قدرتها العسكرية، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية المركزية.

وتابع أن بلاده ستضاعف إجراءاتها وجهودها لتجعل القوات المسلحة للدولة كافة، منها القوة النووية مستعدة بالكامل للقتال.