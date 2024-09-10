روسيا تعتبر الهجمات الأوكرانية الأخيرة مبررًا لمواصلة الحرب

موسكو - (د ب أ)

اعتبر الكرملين الهجمات الأخيرة بالمسيرات التي شنها الأوكرانيون على منطقة موسكو تأكيدا على سياسة الحرب التي يتبعها.

ونقلت وكالات أنباء رسمية روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن "علينا مواصلة العملية العسكرية الخاصة لحماية أنفسنا من مثل هذه الحوادث"، مستخدما التوصيف الذي تطلقه الحكومة الروسية رسميا على الحرب ضد أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأنها أسقطت 144 مسيرة فوق مناطق بيلجورود وبريانسك وكورسك وأوريول وفورونيج وليبيتسك وكالوجا وتولا، بالإضافة إلى منطقة موسكو، وورد أن امرأة قتلت في مبنى سكني.

وفي حين تشهد المناطق المدنية في أوكرانيا بشكل يومي تقريبا سقوط ضحايا مدنيين جراء الهجمات الروسية بالمسيرات أو الصواريخ، وصف بيسكوف الهجوم الأوكراني المميت بأنه "جوهر نظام كييف".

وفي الوقت الذي تستمر فيه أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي الشامل الذي بدأ منذ أكثر من عامين ونصف العام، قامت أوكرانيا مرارا بشن هجمات على الأراضي الروسية باستخدام المسيرات والصواريخ لتعطيل الإمدادات العسكرية الروسية، لكنها تنفي أنها تستهدف المنشآت المدنية.

ومن جانبها، تطلق روسيا بانتظام هجمات على المناطق الداخلية لجارتها، تستهدف بشكل رئيسي إمدادات الطاقة في أوكرانيا، وقد تسببت عملية التدمير المنهجي لمحطات الطاقة والمحطات الفرعية في عدم استقرار إمدادات شبكة الطاقة في أوكرانيا، وغالبا ما يفقد السكان إمدادات الكهرباء لساعات طويلة ومتواصلة.