بعد اتهامها بنقل أسلحة إلى دول.. إيران: دعاية لإخفاء الدعم الغربي غير القانوني لإسرائيل

وكالات

قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الأخبار "الكاذبة والمضللة" حول نقل الأسلحة الإيرانية إلى بعض الدول هي "دعاية لإخفاء الدعم الغربي غير القانوني للأسلحة" لإسرائيل.

من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي، إن نقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا يمثل مزيدا من التصعيد العسكري وينتهك القانون الدولي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة لا تستطيع تأكيد التقارير التي تفيد بأن إيران زودت روسيا بصواريخ باليستية.

وقال كيربي، وفقا لوسائل إعلام أمريكية, مساء الإثنين, إنه ليس باستطاعته أن يؤكد صحة التقارير التي تفيد بإرسال إيران صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا، معتبرا أن "توفير مثل هذه التكنولوجيا إلى روسيا لن يكون له تأثير ضار على قدرة الأوكرانيين على مواصلة الدفاع عن أنفسهم فحسب، بل ستكون له آثار ضارة بنفس القدر على الشرق الأوسط".

وأضاف أن "إيران تمتلك برنامجا متطورا للصواريخ الباليستية، ولا يمكننا إلا أن نفترض أنها تسعى عبر مثل تلك الشراكة مع روسيا إلى تعزيز قدرتها في المنطقة".