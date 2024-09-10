جالانت: انتهينا من تدريب القوات استعدادا للعملية البرية في الشمال ضد حزب الله

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، إن تركيز جيش الاحتلال يتحرك شمالا وبات على وشك الانتهاء من عملياته في الجنوب بغزة.

وأكد جالانت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لديه مهمة لم تكتمل في الشمال هي تغيير الوضع الأمني وإعادة السكان إلى منازلهم.

وأشار جالانت إلى أن مستوى الاستعداد عال في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أنه انتهى من تدريب القوات استعدادا للعملية البرية في الشمال ضد حزب الله في لبنان.

ولفتت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي والأعلي بعد إطلاق نحو 45 صاروخا دون وقوع إصابات.