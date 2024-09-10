إعلان

BBC

جالانت: انتهينا من تدريب القوات استعدادا للعملية البرية في الشمال ضد حزب الله

05:57 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، إن تركيز جيش الاحتلال يتحرك شمالا وبات على وشك الانتهاء من عملياته في الجنوب بغزة.

وأكد جالانت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لديه مهمة لم تكتمل في الشمال هي تغيير الوضع الأمني وإعادة السكان إلى منازلهم.

وأشار جالانت إلى أن مستوى الاستعداد عال في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أنه انتهى من تدريب القوات استعدادا للعملية البرية في الشمال ضد حزب الله في لبنان.

ولفتت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي والأعلي بعد إطلاق نحو 45 صاروخا دون وقوع إصابات.

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت حزب الله اللبنانى جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان العملية البرية في الشمال ضد حزب الله
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مسؤول بالأونروا: القتل والدمار بغزة لا نظير له في التاريخ الحديث

إعلان

إعلان

سعر الدولار مقابل الجنيه ينخفض اليوم الثلاثاء في 6 بنوك مع نهاية التعاملات
غدًا.. الحكومة تعلن قرارات مهمة بشأن الضرائب
القبض على سعد الصغير فور عودته من أمريكا
بعد التعديل.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وبوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا
موجة حارة جديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة