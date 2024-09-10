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BBC

البيت الأبيض: سنسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول الهجوم على مواصي خانيونس

05:46 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون ك

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وكالات

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن التقارير عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في الغارة الإسرائيلية على منطقة المواصي في غزة مقلقة للغاية.

وأشار كيربي، إلى أن الولايات المتحدة ستسعى للحصول على مزيد من المعلومات من إسرائيل حول كيفية تطور الهجوم على المواصي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيام النازحين في مواصي خان يونس فجر اليوم الثلاثاء في غارة جوية ما أدى لاستشهاد أكثر من 40 فلسطينيًا وإصابة العشرات.

جون كيربي خانيونس الغارة الإسرائيلية
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