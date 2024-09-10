البيت الأبيض: سنسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول الهجوم على مواصي خانيونس

وكالات

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن التقارير عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في الغارة الإسرائيلية على منطقة المواصي في غزة مقلقة للغاية.

وأشار كيربي، إلى أن الولايات المتحدة ستسعى للحصول على مزيد من المعلومات من إسرائيل حول كيفية تطور الهجوم على المواصي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيام النازحين في مواصي خان يونس فجر اليوم الثلاثاء في غارة جوية ما أدى لاستشهاد أكثر من 40 فلسطينيًا وإصابة العشرات.