حماس: نأمل أن يهدف اجتماع وزراء العرب لقطع العلاقات مع إسرائيل

وكالات

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، إنه يتطلع لأن يهدف اجتماع وزراء الخارجية العرب الضغط على الاحتلال وداعميه لوقف العدوان والإبادة بغزة

وأضاف القيادي في حماس، أنه يأمل في أن يهدف الاجتماع لقطع العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل.

وقال القيادي في حماس، إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي لا يهدد الفلسطينيين فحسب بل الأمن القومي العربي كاملًا.

ودعا أسامة حمدان، وزراء الخارجية العرب لتحمل مسؤولياتهم في ظل العدوان وحرب الإبادة في غزة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم مجزرة على مواصي خان يونس أسفرت عن سقوط عشرات الإصابات والشهداء.