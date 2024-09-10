الولايات المتحدة تُعلن فرض عقوبات جديدة على إيران

(وكالات)

صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستفرض عقوبات جديدة على إيران، وذلك خلال لقائه مع نظيره البريطاني ديفيد لامي.

وقال بلينكن، إن الولايات المتحدة ستُعلن اليوم عن العقوبات الجديدة التي ستفرضها على طهران، مشيرًا إلى اعتماد روسيا على الدعم العسكري من إيران وكوريا الشمالية في حربها على أوكرانيا.

وحذر بلينكن من تشكيل إيران تهديد في المنطقة على إسرائيل، جراء التهديد بشن هجوم عليها، قائلا إن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة تل أبيب والتصدي لأي هجوم إيراني.

وأكد بلينكن على مواصلة الجهود الأمريكية من أجل وضع حد للتصعيدات في منطقة الشرق الأوسط.

