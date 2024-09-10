وزير الخارجية الأمريكي: وقف إطلاق النار الحل الأمثل لإعادة الأسرى

(وكالات)

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، على أهمية وقف إطلاق النار، قائلًا إن وقف الحرب في قطاع غزة هو الحل الأنسب من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بداخل القطاع.

وشدد بلينكن، خلال لقائه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، على أن دخول المساعدات إلى غزة لا يجب أن يكون مرتبطا بالوصول لاتفاق التبادل.

على جانب آخر تطرق بلينكن إلى التصعيدات والتوترات الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة وشن قوات الاحتلال عملية عسكرية موسعة، مطالبًا قوات الاحتلال الإسرائيلي بإجراء تغييرات جوهرية على سلوكياتها بالضفة الغربية.

وتحدث بلينكن عن مقتل الناشطة الأميركية عائشة نور، التي لقت حتفها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بطلقة في الرأس، قائلًا إن مقتل عائشة غير مقبول ولا مبرر له.