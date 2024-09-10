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سقوط 6 جرحى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

03:14 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

غارة إسرائيلية على جنوب لبنان أرشيفية

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بيروت- (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، سقوط ستة جرحى في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على جنوب البلاد .

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام ، إن "الحصيلة الأولية للغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على مدينة النبطية أدت إلى إصابة ستة أشخاص بجروح".

وكان المركز قال ، في بيان صحفي ، إن" الغارة بالمسيرة التي شنها العدو الإسرائيلي على طريق عام في البقاع الغربي أدت إلى استشهاد شخص وإصابة شخصين آخرين بجروح".

ووفق الوكالة، "استهدفت مسيرة صهيونية بصاروخ جو-أرض دراجة نارية على طريق باب مارع -صغبين في البقاع الغربي، وتصادف مرور سيارة مدنية أثناء الاستهداف ما أدى إلى سقوط جرحى تم نقلهمم إلى أحد مستشفيات المنطقة".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة الخيام في جنوب لبنان، كما ألقت محلّقة إسرائيلية القنابل على منطقة مفتوحة بين بلدتي كفركلا وديرميماس الجنوبيتين.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله دعم القطاع.

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