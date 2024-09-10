وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد دعمه للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار

(وكالات)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، إن التوصل إلى اتفاق من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة فرصة استراتيجية لتغيير الوضع الأمني على كل الجبهات.

جاءت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، لتجديد دعمه للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مع حركة المقاومة الفلسطينية.

وقال يوآف جالانت في تصريحاته، إن إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين إلى إسرائيل هو الشيء الصحيح في الوقت الحالي "والذي ينبغي فعله".

ويأتي ذلك في ظل رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخروج من محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وهو الأمر الذي تعارضه بشدة مصر وحركة حماس من أجل إنجاح الاتفاق.