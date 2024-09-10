وسيا تدين الغارات الإسرائيلية على سوريا وتدعو إلى وقف الاستفزازات

موسكو- أ ش أ

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على سوريا في 8 سبتمبر، وتدعو إسرائيل إلى وقف الاستفزازات المسلحة.

وأشارت زاخاروفا إلى أنه في 8 سبتمبر، شنت القوات الجوية الإسرائيلية سلسلة من الضربات على منشآت في محافظة حماة السورية، وبحسب الأرقام الرسمية، سقط 18 شخصًا ضحية للهجوم، وأصيب 37 آخرون، كما تسببت الغارات في أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أنه "ندين بشدة الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، والتي تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا والقواعد الأساسية للقانون الدولي، ونحث إسرائيل مرة أخرى على وقف استفزازاتها المسلحة ضد سوريا والتخلي عن هذه الأعمال غير المسئولة، والتي تنطوي على أعمال خارجة عن السيطرة وزعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط".

وتابعت "روسيا واثقة من أن هذا التطور لن يساهم بأي حال من الأحوال في تعزيز أمن إسرائيل، وكذلك أمن الدول الأخرى في المنطقة".