أول تعليق من الرئاسة الفلسطينية على مجزرة مواصي خان يونس

(وكالات)

أصدرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بيانًا علقت فيه على استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، قائلة إن استمرار حرب الإبادة الجماعية والمجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بدعم أمريكي جعلت المنطقة في مهب الريح.

وحمل المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والاحتلال الإسرائيلي مسؤولية المجزرة الجديدة في مواصي خان يونس، والتي أدت لاستشهاد وجرح المئات من الفلسطينيين.

وقال أبو ردينة، إنه بدون الدعم العسكري والسياسي والمالي "الغير مسبوق" من الولايات المتحدة، لم تكن إسرائيل قادرة على ارتكاب الجرائم السابقة بحق الشعب الفلسطيني وتحدي القوانين والأعراف الدولية.

وتابع أبو ردينة، "آن الأوان لتدرك إسرائيل والإدارة الأميركية أن المنطقة جميعها على حافة الانفجار الشامل، جراء سياساتها المخالفة للإرادة الدولية والشرعية الدولية، وأنها تستعدي الشعب الفلسطيني، والأمة العربية بالمال والسلاح الذي تقدمه لدولة الاحتلال، للاستمرار في جرائمها ضد شعبنا، وأرضنا، ومقدساتنا، وعليها التراجع عن دعمها الأعمى قبل فوات الأوان".