إيران تعتزم ترحيل مليوني مهاجر غير قانوني بحلول مارس 2025

طهران- (د ب أ)

قال القائد العام لقوى الأمن الداخلي الإيراني أحمد رضا رادان في حوار اليوم الثلاثاء إن السلطات الإيرانية تعتزم اتخاذ إجراءات لترحيل نحو مليوني شخص، لا يحملون صفة إقامة قانونية، وذلك بحلول مارس المقبل.

قد احتدمت المناقشة في إيران منذ أشهر بشأن عدد المهاجرين الكبير القادمين من أفغانستان، الذين فروا من بلادهم منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في 2021.

وتحدث وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني في حوار تلفزيوني أمس الاثنين عن معاناة الأفغان، قائلا إنهم " أناس مثقفون" ولكنه أضاف أن إيران" لا تستطيع استقبال الكثير للغاية من المهاجرين".

وأضاف" لدينا خطة للتعامل مع هذا الأمر بطريقة منظمة و غير مثيرة للاضطراب، والأولوية هي بالنسبة للمهاجرين غير القانونيين".

ويعيش نحو 5 ,4 مليون لاجئ أفغاني حاليا في إيران، الكثير منهم بدون تصريح إقامة، بحسب وكالة الأمم المتحدة للاجئين. وتعتقد وسائل الإعلام الإيرانية أن العدد غير الرسمي أعلى بكثير.





