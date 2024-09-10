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المملكة العربية السعودية تُدين استهداف قوات الاحتلال لخيام النازحين في المواصي

01:46 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

استهداف خيام النازحين

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(وكالات)

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة فجر اليوم.

جاءت إدانة المملكة في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، أعربت فيه عن استنكار المملكة الشديد لاستهداف المدنيين، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات في اعتداء جديد لسلسلة متكررة من الانتهاكات لآلة الحرب الإسرائيلية على المدنيين العزل.

وجددت المملكة في البيان رفضها القاطع لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وحملت الرياض، قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة جراء استمرار خرق كافة الأعراف والقوانين الدولية.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في مواصي خان يونس فجر اليوم الثلاثاء في غارة جوية ما أدى لاستشهاد أكثر من 40 فلسطينيًا وإصابة العشرات.

استهداف خيام النازحين المملكة العربية السعودية قوات الاحتلال
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