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الصليب الأحمر يعرب عن رغبته في زيادة المساعدات الإنسانية لميانمار

01:44 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

ميريانا سبولجاريك رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأح

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نايبيداو- أ ش أ

دعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولجاريك، السلطات في ميانمار إلى السماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى السكان، وذلك في ختام زيارة قامت بها للبلاد في الفترة من الخميس إلى الإثنين.

ونقل راديو "لاك" البلجيكي عنها القول: إن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل بإرادة ثابتة في العديد من الولايات في ميانمار"، موضحة أن حوارًا يجري حاليًا مع جميع الأطراف الفاعلة في الصراع بشأن التزاماتهم بحماية العاملين في المجال الإنساني والمدنيين.

وزارت سبولجاريك ولاية راخين، التي تعتبر مسرحًُا لاشتباكات دامية والتقت رئيس المجلس العسكري الجنرال مين أونج هلاينج - الذي تولى السلطة في ميانمار في فبراير 2021 - وأعربت خلال اللقاء عن رغبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقديم مساعدتها للسكان.

وأدانت المنظمة مجددًا استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وكذلك فرض القيود على البضائع.

يذكر أن وتيرة أعمال العنف ازدادت في البلاد مما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني هناك، حتى أن المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة باتت تواجه صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية أو مياه الشرب أو الغذاء .

كما اضطرت آلاف الأسر إلى مغادرة منازلها وزاد انتشار الأمراض وأدى نقص المعدات الطبية إلى تدهور حالة المصابين.

هذا المحتوى من

Asha
ميريانا سبولجاريك اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيادة المساعدات الإنسانية لميانمار ميانمار
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