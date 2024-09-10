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مسؤول أمريكي يُحذر إسرائيل من عواقب شن حرب شاملة على لبنان

01:17 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

جنوب لبنان - أرشيفية

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(وكالات)

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله، إن شن إسرائيل حربا شاملة ضد حزب الله دون التفكير في العواقب أمر خاطئ.

وأضاف المسؤول الأمريكي الذي لم تكشف الصحيفة العبرية عن اسمه، أنه في حال قررت إسرائيل اتخاذ قرار خوض الحرب مع لبنان فلن يكون هناك منازل لتعود إليها إسرائيل.

وصرح المسؤول الأمريكي رفيع المستوى، أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة فإن ذلك سيفتح الباب أمام اتفاق شامل في لبنان.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، قال المسؤول، إن الإدارة الأمريكية تحاول منع تصعيد الصراع في المنطقة لما يعنيه ذلك من جر المنطقة نحو حرب إقليمية.

إسرائيل لبنان قطاع غزة
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